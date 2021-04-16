Шесть онлайн-кредитов оформил на родственников житель Житикары

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - 36-летний житель города Житикары обманным путем оформил шесть онлайн-кредитов на сумму более полумиллиона тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

36-летний житикаринец обманным путем оформил 6 онлайн-кредитов на сумму более полумиллиона тенге.

«В конце прошлого года в полицию Житикаринского района обратилась женщина, которая стала жертвой интернет-мошенника. 41-летняя жительница города Житикары рассказала, что неизвестный оформил на нее и супруга несколько кредитов»,- сообщили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 36-летнего подозреваемого. Как установило следствие, мужчина приходил в гости к родственникам и узнавал их данные. После чего в одной из микрокредитных организаций города Алматы оформил 6 онлайн-кредитов.

Подозреваемый задержан полицейскими. Уголовное дело расследовано по статье «Мошенничество». Приговором суда мошенник осужден на 4 года ограничения свободы.