Шесть онлайн-кредитов оформил на родственников житель Житикары
36-летний житикаринец обманным путем оформил 6 онлайн-кредитов на сумму более полумиллиона тенге.
«В конце прошлого года в полицию Житикаринского района обратилась женщина, которая стала жертвой интернет-мошенника. 41-летняя жительница города Житикары рассказала, что неизвестный оформил на нее и супруга несколько кредитов»,- сообщили в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 36-летнего подозреваемого. Как установило следствие, мужчина приходил в гости к родственникам и узнавал их данные. После чего в одной из микрокредитных организаций города Алматы оформил 6 онлайн-кредитов.
Подозреваемый задержан полицейскими. Уголовное дело расследовано по статье «Мошенничество». Приговором суда мошенник осужден на 4 года ограничения свободы.