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Шесть обращений поступило в прокуратуру в день голосования

Автор:  
Серик Сабеков
5 Июня 2022, 21:56
Шесть обращений поступило в прокуратуру в день голосования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шесть обращений поступило в прокуратуру в день голосования, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на телеграмм-канал Referendum2022.

В сообщении отмечено, что официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Азамат Сергазин cообщил, что голосование в целом прошло в спокойной обстановке. На данный момент каких-то нарушений, которые могли бы повлиять на результат голосования, не зафиксировано.

«Сегодня в органы прокуратуры поступило шесть обращений от граждан. Одно из них направлено в Генеральную прокуратуру, по два - в прокуратуру ЗКО и ВКО, одно - в прокуратуру Актюбинской области», - уточнил А. Сергазин.


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