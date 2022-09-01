Шесть областей и город Шымкент полностью перешли на ОСИ и ПТ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ашық сағат алаңы» под председательством вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Еркебулана Дауылбаева состоялась встреча в онлайн формате с участием представителей общественности, саморегулируемых организаций, а также Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

В ходе круглого стола участники обсудили проблемные вопросы реализации жилищной реформы в рамках перехода на новые формы управления многоквартирных жилых домов.

Вице-министр отметил, что в свете сегодняшнего Послания Главы государства качественная и своевременная реализация реформы по переходу на новые формы управления и обновление архитектурного облика многоквартирных жилых домов и сохранение фонда многоквартирных жилых домов приобретает ещё большую актуальность.

К слову, в регионах имеются положительные результаты по переходу на новые формы управления, есть поддержка и понимание со стороны населения. На сегодняшний день на новые формы управления подлежит переходу 46 522 многоквартирных жилых дома, из которых более 42 тыс. перешли на новые формы управления. В том числе, на форму ОСИ перешли порядка 5 тыс. многоквартирных жилых домов, на форму ПТ – 37 634.

Переход на новые формы управления полностью завершен в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте.