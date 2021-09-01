Шесть новых школ откроют в этом году в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ - Сегодня с участием акима области Гульшары Абдыкаликовой в Кызылорде состоялось торжественное открытие частной школы «Ұлағат білім ордасы». Глава региона поздравила учителей и учащихся и пожелала успехов в новом учебном году, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Кызылординской области.

«Прежде всего, сердечно поздравляю всех с наступающим 1 сентября – Днем знаний! Из-за пандемии в прошлом году школьники были вынуждены учиться дистанционно. В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в новом учебном году учащиеся будут обучаться в традиционном формате. Мы считаем, что для успеваемости и качества знаний наших детей это оптимальное решение. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, мы приняли целый комплекс мер по защите учащихся и учителей. Ведь для нас всегда важно здоровье каждого ребенка», - сказала Гульшара Абдыкаликова.

В образовательном учреждении на 450 мест имеется 21 учебный кабинет, физкультурный и актовый залы, библиотека. Обучают учащихся 33 педагога.

На торжественном мероприятии выступили учредитель «Ұлағат білім ордасы» Калгазбек Ажибеков и директор школы Досбол Аймухамбетов.

На сегодняшний день в регионе на 100% выполнено обеспечение дошкольным воспитанием детей в возрасте от 3 до 6 лет.

В регионе преобладает развитие государственно-частного партнерства. В области более 70% детских садов работают на основе ГЧП.

В связи с демографическим ростом и высокой миграционной активностью населения в регионе отмечен рост учащихся, принимаемых в 1 класс. В этом году 18 тысяч детей переступят порог школы.

Напомним, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 6 новых школ. В новом учебном году по поручению Президента будет введена в эксплуатацию школа на 300 мест в поселке Саксаульск Аральского района и 2 частных школ за счет инвесторов, остальные 3 школы будут сданы до конца года. Кроме того, в Жалагашском районе, и ведется ремонт 2-х объектов образования.