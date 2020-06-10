Шесть новых летальных случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Шесть новых летальных случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

В городе Нур-Султан скончались мужчины 1973, 1952, 1961, 1950 годов рождения; в Западно-Казахстанской области - женщина 1941 года рождения; в Карагандинской области - мужчина 1953 года рождения.

Комиссией по изучению летальных исходов было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции.Итого по Казахстану 67 летальных случаев.