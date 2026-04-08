Шесть новых месторождений нефти выявили в Казахстане

По его словам, новые месторождения расположены преимущественно на западе страны.

— За прошлый год у нас поставлено на баланс шесть месторождений с запасами более 127 миллионов тонн нефти. Расположены в основном в Мангистауской и Атырауской областях, в других регионах — нет, — сообщил он.

Он также отметил, что в стране насчитывается 15 осадочных бассейнов, из которых добыча ведется в пяти. В остальных бассейнах пока продолжается геологоразведка.

Добычей на новых месторождениях в основном будут заниматься казахстанские компании.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обнаружили крупный карбонатный массив, сопоставимый по потенциалу с месторождением Кашаган. Ключевым направлением геологоразведки стала Жылыойская карбонатная платформа, включающая участки Каратон, Кажыгали и Жылыой.