Шесть новых месторождений нефти выявили в Казахстане
Новые месторождения с запасами более 127 млн тонн нефти поставили на баланс в Казахстане в 2025 году, сообщил вице-министр энергетики Ерлан Акбаров в кулуарах Мажилиса, передает корреспондент агентства Kazinform.
По его словам, новые месторождения расположены преимущественно на западе страны.
— За прошлый год у нас поставлено на баланс шесть месторождений с запасами более 127 миллионов тонн нефти. Расположены в основном в Мангистауской и Атырауской областях, в других регионах — нет, — сообщил он.
Он также отметил, что в стране насчитывается 15 осадочных бассейнов, из которых добыча ведется в пяти. В остальных бассейнах пока продолжается геологоразведка.
Добычей на новых месторождениях в основном будут заниматься казахстанские компании.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обнаружили крупный карбонатный массив, сопоставимый по потенциалу с месторождением Кашаган. Ключевым направлением геологоразведки стала Жылыойская карбонатная платформа, включающая участки Каратон, Кажыгали и Жылыой.