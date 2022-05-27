27 Мая 2022 21:07

Шесть незаконных проверок бизнеса отменили прокуроры СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – При прокуратуре Северо-Казахстанской области работает мобильная группа по защите прав предпринимателей. С начала года сотрудникам надзорного органа удалось защитить права более 600 субъектов бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы областной прокуратуры, по выявленным нарушениям привлекли к ответственности 16 лиц, выявили и отменили шесть незаконных проверок и один правовой акт, требования которого нарушали права бизнеса. Прокуроры прекратили три незаконно возбужденных дела об административных правонарушениях на сумму более 1,3 млн тенге.

За прошлый год на телефоны мобильных групп поступило 79 сигналов о нарушении прав предпринимателей, из них 33 – подтвердились. К дисциплинарной ответственности привлекли 15 лиц, отменили 6 незаконных проверок и признали такими 7 запланированных. За год защитили права почти 4 тыс. субъектов бизнеса.

«Вопрос защиты прав предпринимателей находится на особом контроле органов прокуратуры. Мобильная группа работает круглосуточно. По всем фактам незаконного вмешательства в деятельность субъектов бизнеса следует обращаться по единому номеру 7(705) 842 73 06», - сообщили в пресс-службе.