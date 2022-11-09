Шесть незаконно выданных земельных участков возвращены в Костанайской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Выявлены риски по незаконной выдаче десятков земельных участков в городах Костанай и Рудный. Об этом сообщили в региональном департаменте Агентства РК по противодействию коррупции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам проведенного анализа в СПК «Тобол» выявлены риски незаконной выдачи десятков земельных участков в городах Костанай и Рудный. К решению этой проблемы привлечены контролирующие органы, в итоге удалось добиться возврата 6 незаконно выданных СПК участков в городе Рудный, по 18 участкам в городе Костанай идут проверки», - отмечают в ведомстве.

Кроме того, по данным департамента, в результате проведенного мониторинга по государственным закупкам ряд государственных учреждений получил рекомендации о пересмотре закупочных цен, что позволило сэкономить 201 млн тенге бюджетных средств.

Для обеспечения полноты мер все проблемы, обозначенные в Карте коррупционных рисков, обсудили на заседании Комиссии по противодействию коррупции при акиме области.

На комиссии дан ряд конкретных поручений.