Шесть несовершеннолетних пытались совершить суицид в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году зарегистрировали шесть суицидов и 14 попыток суицида среди несовершеннолетних. В этом году уже произошел один суицид и шесть попыток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании общественного совета по вопросам семьи, женщин и защите прав детей при филиале партии «Nur Otan» подняли вопросы психологической поддержки подростков.

По информации пресс-службы филиала партии, на заседании выступил заместитель начальника департамента полиции Руслан Назаров. Он рассказал, что вопросами выявления противоправного контента и кибербуллинга среди несовершеннолетних в регионе занимается специальная следственно-оперативная группа. Каждый день сотрудники проводят мониторинг групп и сообществ Instagram, Twitter, VK, OK, TikTok, Facebook.

«За прошлый год и шесть месяцев этого года выявлено 1725 ссылок на интернет-сайты, в том числе с материалами порнографического содержания. Все направили в систему «Кибернадзор» для блокировки. На территории Петропавловска непрерывно осуществляет свою детальность мобильная группа по защите прав несовершеннолетних, задача которой – повышение эффективности работы уполномоченных органов по вопросам профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, обеспечение защиты прав и законных интересов детей. В организациях образования области проведено 1975 лекций, бесед, круглых столов», - проинформировал Р. Назаров.

На заседании привели печальную статистику по подростковым суицидам. В прошлом году покончили с собой шесть несовершеннолетних, 14 пытались лишить себя жизни. В этом году уже произошел один суицид и шесть попыток.