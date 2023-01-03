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Шесть нелегальных мигрантов спасли у западного побережья Турции

3 Января 2023, 16:25
Шесть нелегальных мигрантов спасли у западного побережья Турции

БАЛЫКЕСИР. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - Береговая охрана Турции спасла 6 нелегальных мигрантов, насильно выдворенных из территориальных вод Греции в направлении турецкого побережья. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

По полученным данным, мигранты спасены у берегов района Айвалык провинции Балыкесир на западе Турции.

Сотрудники береговой охраны Турции, прибывшие на помощь мигрантам, доставили их к берегу района Дикили провинции Измир.

По завершении юридических процедур нелегалы были доставлены в миграционное управление провинции Измир.​​​​​

Фото: aa.com.tr


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