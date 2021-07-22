Шесть нарушителей карантина наказали в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мониторинговые группы столицы ежедневно выявляют нарушения карантинных ограничений объектами предпринимательства. Чаще всего к административной ответственности привлекают заведения общепита, которые не соблюдают режим работы, масочный режим и допускают превышение разрешенного количества посетителей. Об этом передает МИА «Казинформ со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.
За прошедшие сутки нарушения карантина допустили шесть объектов предпринимательства столицы.
Так, в районе Байконыр кафе «seka food» и рестобар «1001 ночь» функционировали после установленного времени.
Режим работы также нарушили караоке-клуб «Janymsoul», бар «Панаехали» и кафе «Chim chi», расположенные в районе Алматы.
В лаундж-баре «Tequila», что в Есильском районе, продолжали принимать посетителей, несмотря на временные ограничения.
Вместе с тем, мониторинговые группы не смогли попасть в караоке-клуб «Quartert», лаундж-бар «Мята» и ресторан-караоке «Alanya», которые функционировали за закрытыми дверями.
Все материалы в отношении нарушителей переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия соответствующих мер.
Напомним, что эпидобстановка в городе остается нестабильной, ежедневно выявляется более тысячи новых случаев заболевания КВИ. В этой связи жителям и гостям столицы, объектам предпринимательства следует строго соблюдать саннормы и ограничительные меры.
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