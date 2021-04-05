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    09:19, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Шесть млн тенге отдала мошеннице жительница Усть-Каменогорска

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Полицейские ВКО задержали мошенницу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На оперативный канал «102» Ульбинского отдела полиции УП города Усть-Каменогорска обратилась 48-летняя горожанка, которая сообщила о том, что с декабря 2020 года по февраль 2021 года малознакомая женщина под предлогом оказания помощи в получении денежного кредита обманным путем завладела ее денежными средствами в размере свыше 6 100 000 тенге. «В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции по горячим следам была установлена 42-летняя жительница Глубоковского района, которая при допросе дала признательные показания», – рассказали в полиции.

    По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК «Мошенничество».


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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