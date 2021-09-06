Шесть миллионов тенге разыграют среди вакцинированных в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В розыгрыше 6 миллионов тенге от Гражданского Альянса Атырауской области примут участие люди, вакцинированные в период с 1 по 31 августа, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения области, в прямом эфире телеканала «Caspian news» пройдет розыгрыш денежных призов от Гражданского Альянса Атырауской области.

В розыгрыше примут участие лица, получившие один либо два компонента вакцин от коронавирусной инфекции в период с 1 по 31 августа. Будет разыграно 6 миллионов тенге. На сегодня, по базе данных управления здравоохранения Атырауской области, число участников составляет 87 252 человека.

Общий призовой фонд составляет 40 миллионов тенге. Каждую декаду месяца проходит розыгрыш 10 сертификатов на сумму 200 тысяч тенге. В октябре состоится розыгрыш 10 миллионов тенге среди вакцинированных в период с 1 февраля по 30 сентября 2021 года.