8 Июля 2022 14:36

Шесть международных каналов наркотрафика ликвидировано в Казахстане за месяц

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За июнь Комитетом национальной безопасности проведена 21 антинаркотическая операция, в том числе совместно со спецслужбами и правоохранительными органами России, Кыргызстана и Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

Ликвидированы 6 международных и 12 региональных каналов наркотрафика. Нейтрализована деятельность 3 подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков.

В ходе спецопераций задержан 31 участник наркоструктур. Из незаконного оборота изъято 120,6 кг наркотиков, в том в числе 61,8 кг синтетических наркотиков (эквивалентных 206 тыс. «разовых доз»), 6 кг марихуаны, 52,7 кг гашиша. Кроме того, выведено из оборота 6 тыс. таблеток экстази и более 2 тонн химических реагентов, предназначенных для изготовления психотропных веществ.

Общая сумма изъятых за июнь месяц наркотиков оценивается на «черном рынке» в более 1,3 млрд тенге.

Мероприятия по противодействию международному наркобизнесу продолжаются.