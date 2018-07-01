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Шесть меморандумов подписали акиматы Астаны и Восточно-Казахстанской области

21 Июля 2018 04:53 153
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Шесть меморандумов подписали акиматы Астаны и Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Шесть меморандумов подписали акиматы Астаны и Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на astana.gov.kz. 

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В Усть-Каменогорске состоялась встреча делегации из Астаны и представителей ряда государственных органов Восточно-Казахстанской области. Основной темой официального мероприятия стало развитие межрегионального сотрудничества регионов.

В рамках Дней Астаны в Восточно-Казахстанской области, посвященных 20-летию столицы, прибывшая в Усть-Каменогорск столичная делегация во главе с заместителем акима столицы Ермеком Аманшаевым приняла участие в бизнес-встрече «Межрегиональное сотрудничество Астана - Восточно-Казахстанская область».

В ходе переговоров представители деловых кругов и государственных органов обсудили региональные программы по поддержке предпринимательства, проекты государственно-частного партнерства, инновационные решения по цифровизации экономики, вопросы развития сферы услуг.

В завершение мероприятия между представителями государственных органов Астаны и Восточно-Казахстанской области были достигнуты договоренности о развитии межрегионального сотрудничества. Стороны подписали 6 меморандумов.

Напомним, что в период с 18 по 20 июля в Восточно-Казахстанской области проходили Дни Астаны. Проект посвящен 20-летию столицы. В течение этих трех дней вниманию жителей Семея и Усть-Каменогорска были представлены концертные программы и лучшие постановки столичных театров.

 

 

 

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, 20-летие Астаны,
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