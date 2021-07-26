+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 33 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах по физике и лингвистике

26 Июля 2021 18:08
Поделиться:
Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах по физике и лингвистике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники завоевали шесть медалей на международных олимпиадах по физике и лингвистике. Пять серебряных медалей получили юные физики, лингвисты – одну бронзовую, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Новости по теме
Еще восемь казахстанских вузов присоединились к акции среди вакцинированных студентов
Прием документов на присуждение грантов продлен еще на один день - Минобразования Более 200 медалей завоевали казахстанские ученики на международных олимпиадах с начала года Около 100 тысяч заявок подали казахстанцы на конкурс присуждения образовательных грантов

Международная олимпиада по физике (IPhO-2021) проходила с 17 по 24 июля в Литве в формате онлайн. В ней участвовали 368 школьников из 76 стран мира. Казахстан представляли пять учащихся из Нур-Султана, Алматы, Атырау и Павлодара. Все они победители Республиканской предметной олимпиады.

Олимпиада состояла из двух туров, в ходе которых учащиеся демонстрировали навыки решения теоретических и практических задач по физике. В итоге все пять казахстанцев завоевали призовые места, обновив прошлогодний рекорд. Имена обладателей серебряных медалей – Калдыбаев Рауан, Драганчук Антон, Рахимжанов Динмухаммед, Алпамыс Ризабек, Птебай Ерсултан.

Международная олимпиада по лингвистике (IOL-2021) прошла в Латвии также в режиме онлайн. В ней приняли участие четыре школьника из Нур-Султана, Шымкента, Тараза и Караганды. В состав сборной также вошли победители профильной Республиканской олимпиады. Они соревновались с учащимися из 30 стран мира.

Конкурс состоял из двух этапов. В первом участники выполняли пять заданий, во втором – работали над коллективным проектом. В итоге бронзовую медаль в копилку сборной принесла столичная школьница Дарья Пересыпкина.

Участников олимпиад поздравил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Я рад, что казахстанская команда вновь продемонстрировала высокий уровень подготовки и знаний. Вам удалось занять лидерские позиции в мире физики и лингвистики среди своих сверстников. Я знаю, что за такими высокими результатами кроются упорный труд, терпение, самоотдача и не один год подготовки. Надеюсь в дальнейшем услышать ваши имена в мире отечественной науки. Желаю вам новых свершений!

Также поздравляю педагогов, родителей и тренеров всех участников олимпиад. Ваша заслуга в достижении таких результатов бесспорна. Хочу отметить, что Министерство образования и науки, в свою очередь, продолжит создавать условия для того, чтобы наши школьники и дальше продолжали покорять мир науки и обновляли собственные рекорды», – написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook .


Подписывайтесь на наш канал:

#Образование  
Поделиться:
Новости по теме
Еще восемь казахстанских вузов присоединились к акции среди вакцинированных студентов
Прием документов на присуждение грантов продлен еще на один день - Минобразования
Более 200 медалей завоевали казахстанские ученики на международных олимпиадах с начала года
Около 100 тысяч заявок подали казахстанцы на конкурс присуждения образовательных грантов
Популярное
1 В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
2 Назначен новый заместитель акима Карагандинской области
3 Швейный цех открыла многодетная астанчанка с инвалидностью
4 Три человека утонули в выходные дни в Павлодарской области
5 Расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 26 июля
Читайте также
Около 100 тысяч заявок подали казахстанцы на конкурс присуждения образовательных грантов
Как заработать деньги студентам жамбылских колледжей, предложил Бердибек Сапарбаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив