Шесть медалей завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах по физике и лингвистике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские школьники завоевали шесть медалей на международных олимпиадах по физике и лингвистике. Пять серебряных медалей получили юные физики, лингвисты – одну бронзовую, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Международная олимпиада по физике (IPhO-2021) проходила с 17 по 24 июля в Литве в формате онлайн. В ней участвовали 368 школьников из 76 стран мира. Казахстан представляли пять учащихся из Нур-Султана, Алматы, Атырау и Павлодара. Все они победители Республиканской предметной олимпиады.

Олимпиада состояла из двух туров, в ходе которых учащиеся демонстрировали навыки решения теоретических и практических задач по физике. В итоге все пять казахстанцев завоевали призовые места, обновив прошлогодний рекорд. Имена обладателей серебряных медалей – Калдыбаев Рауан, Драганчук Антон, Рахимжанов Динмухаммед, Алпамыс Ризабек, Птебай Ерсултан.

Международная олимпиада по лингвистике (IOL-2021) прошла в Латвии также в режиме онлайн. В ней приняли участие четыре школьника из Нур-Султана, Шымкента, Тараза и Караганды. В состав сборной также вошли победители профильной Республиканской олимпиады. Они соревновались с учащимися из 30 стран мира.

Конкурс состоял из двух этапов. В первом участники выполняли пять заданий, во втором – работали над коллективным проектом. В итоге бронзовую медаль в копилку сборной принесла столичная школьница Дарья Пересыпкина.

Участников олимпиад поздравил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Я рад, что казахстанская команда вновь продемонстрировала высокий уровень подготовки и знаний. Вам удалось занять лидерские позиции в мире физики и лингвистики среди своих сверстников. Я знаю, что за такими высокими результатами кроются упорный труд, терпение, самоотдача и не один год подготовки. Надеюсь в дальнейшем услышать ваши имена в мире отечественной науки. Желаю вам новых свершений!

Также поздравляю педагогов, родителей и тренеров всех участников олимпиад. Ваша заслуга в достижении таких результатов бесспорна. Хочу отметить, что Министерство образования и науки, в свою очередь, продолжит создавать условия для того, чтобы наши школьники и дальше продолжали покорять мир науки и обновляли собственные рекорды», – написал Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook .