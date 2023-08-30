Шесть медалей завоевали казахстанские кадеты на ЧМ по таэквондо

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Боснии и Герцеговины городе Сараево проходит чемпионат мира по таэквондо среди кадетов. По итогам второго соревновательного дня команда Казахстана завоевала 6 медалей, из которых 2 – золотые, 3 – серебряные и 1 – бронзовая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.



Награды высшей пробы завоевали Бауыржан Исамедин (категория до 164 см) и Таисия Боровикова (164 см). Серебряные медали – Нурперзент Саматулы (160 см), Назерке Жанаберген (144 см) и Адилет Шери (156 см). Бронзовую награду завоевал Динмухамед Толыбай (152 см).

Чемпионат мира завершится 31 августа.