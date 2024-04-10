Шесть лошадей насмерть сбил Lexus в Акмолинской области

ДТП с участием шести лошадей произошло в Акмолинской области. К сожалению, животные погибли, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, авария произошла 9 апреля около 04.10 часов на 127-м км автодороги «Екатеринбург - Алматы».

- 44-летний водитель автомашины марки «Lexus RХ-450», двигаясь в направлении города Кокшетау, допустил смертельный наезд на шестерых лошадей. Транспортное средство получило механическое повреждение, - поделились в ведомстве.

Как оказалось, лошади находились на выпасе у 62-летнего табунщика, жителя города Акколя. В отношении мужчины составлен административный протокол по ст. 408 КоАП РК «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных».

Всего, как озвучили в полиции, с начала года полицейскими региона составлено 735 административных протоколов за нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных.

Видео пресс-службы ДП Акмолинской области.