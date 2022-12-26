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Шесть лет не платил алименты своему ребенку житель СКО

26 Декабря 2022, 17:56
Шесть лет не платил алименты своему ребенку житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Житель Петропавловска шесть лет не платил алименты своему ребенку. Североказахстанские полицейские нашли его в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, информацию о местонахождении должника стражи порядка передали инициатору розыска - частному судебному исполнителю.

«В регионе проводилась акция по розыску должников. В зоне особо внимания сотрудников миграционной полиции находились нерадивые отцы, не желающие выплачивать алименты, злостные неплательщики административных штрафов и люди, утратившие родственные связи. В течение четырех дней установили 17 разыскиваемых. Среди них больше всего неплательщиков алиментов — 9 человек», - сообщил начальник управления миграционной службы Талгат Абилов.

Всего с начала года по области прекращены 204 розыскных дела. В том числе 22 - по утрате родственных связей, 78 - по должникам и 104 - по людям, которые не желали содержать собственных детей.

Ранее в областной прокуратуре сообщили, что 101 злостный неплательщик задолжал своим детям 184,3 млн тенге.


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