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    09:31, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Шесть легионеров официально покинули ФК «Туран»

    Пресс-служба футбольного клуба «Туран» объявила об уходе шести легионеров, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Шесть легионеров официально покинули ФК «Туран»
    Фото: Sports.kz

    Команду покинули четыре белоруса — вратарь Егор Хаткевич, защитник Руслан Юденков и полузащитники Игорь Стасевич и Василий Совпель, а также два черногорских футболиста — защитник Йован Пайович и полузащитник Горан Милойко.

    — Мы благодарим этих игроков за вклад в команду и желаем им удачи в дальнейшей карьере! — пишет пресс-служба туркестанского клуба.

    На данный момент «Туран» занимает 12-е место в турнирной таблице Казахстанской Премьер-Лиги. Команда провела 13 матчей, в которых набрала 11 очков.

    Напомним, ранее депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили поправки по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации.

    Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев прокомментировал введение запрета на финансирование легионеров из государственного бюджета.

    О том, как нововведения восприняты профессиональным спортивным сообществом корреспондент Kazinform поговорил с экспертами отрасли.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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