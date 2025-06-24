Шесть легионеров официально покинули ФК «Туран»

Команду покинули четыре белоруса — вратарь Егор Хаткевич, защитник Руслан Юденков и полузащитники Игорь Стасевич и Василий Совпель, а также два черногорских футболиста — защитник Йован Пайович и полузащитник Горан Милойко.

— Мы благодарим этих игроков за вклад в команду и желаем им удачи в дальнейшей карьере! — пишет пресс-служба туркестанского клуба.

На данный момент «Туран» занимает 12-е место в турнирной таблице Казахстанской Премьер-Лиги. Команда провела 13 матчей, в которых набрала 11 очков.

Напомним, ранее депутаты Сената, рассмотрев в двух чтениях, одобрили поправки по вопросам физической культуры и спорта, а также исключения излишней законодательной регламентации.

Вице-министр туризма и спорта РК Серик Жарасбаев прокомментировал введение запрета на финансирование легионеров из государственного бюджета.

О том, как нововведения восприняты профессиональным спортивным сообществом корреспондент Kazinform поговорил с экспертами отрасли.