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Шесть кредитов оформил аферист на жителя Караганды

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Апреля 2023, 20:27
Шесть кредитов оформил аферист на жителя Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферист, используя чужой документ, оформил шесть займов в микрокредитных организациях Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Ново-Майкудукский отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 37-летнего мужчины. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил у него удостоверение личности. Используя данный документ, злоумышленник в различных микрокредитных организациях города оформил шесть займов. Сумма ущерба устанавливается.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого – 35-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».


Карагандинская область   Борьба с преступностью   Мошенничество  
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