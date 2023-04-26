Шесть кредитов оформил аферист на жителя Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аферист, используя чужой документ, оформил шесть займов в микрокредитных организациях Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Ново-Майкудукский отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 37-летнего мужчины. Заявитель сообщил, что неизвестный похитил у него удостоверение личности. Используя данный документ, злоумышленник в различных микрокредитных организациях города оформил шесть займов. Сумма ущерба устанавливается.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники следственно-оперативной группы задержали подозреваемого – 35-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».