Шесть краж совершил мужчина в одном торговом доме столицы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управление полиции ДП г. Нур-Султана поступило сразу несколько заявлений от продавцов одного из торговых домов столицы по факту краж товаров и личных вещей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.
Сотрудниками столичной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 53-летний житель столицы.
В ходе расследования установлено, что подозреваемым были совершены шесть краж с бутиков одного торгового дома в разные дни.
Так, находясь днем в ТД, он поджидал момент, пока в бутик зайдет клиент. Воспользовавшись отвлеченностью продавца, мужчина украл первую попавшуюся вещь - сотовый телефон марки «HUAWEI». Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в бутике.
До этого момента мужчина умело проворачивал похожие кражи и не брезговал ничем.
В копилке вора оказались мобильные телефоны, постельное белье и покрывала. Часть украденного он успел сбыть скупщикам. Сумма ущерба составила более полумиллиона тенге.
По данным фактам возбуждено уголовное дела по ст. 188 УК РК («кража»), проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Подозреваемый водворен в ИВС.
Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует субъектам предпринимательства быть бдительными, оснастить помещения системами защиты.
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