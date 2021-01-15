Шесть краж совершил мужчина в одном торговом доме столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В управление полиции ДП г. Нур-Султана поступило сразу несколько заявлений от продавцов одного из торговых домов столицы по факту краж товаров и личных вещей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Сотрудниками столичной полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан ранее судимый 53-летний житель столицы.

В ходе расследования установлено, что подозреваемым были совершены шесть краж с бутиков одного торгового дома в разные дни.

Так, находясь днем в ТД, он поджидал момент, пока в бутик зайдет клиент. Воспользовавшись отвлеченностью продавца, мужчина украл первую попавшуюся вещь - сотовый телефон марки «HUAWEI». Преступление попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в бутике.

До этого момента мужчина умело проворачивал похожие кражи и не брезговал ничем.

В копилке вора оказались мобильные телефоны, постельное белье и покрывала. Часть украденного он успел сбыть скупщикам. Сумма ущерба составила более полумиллиона тенге.

По данным фактам возбуждено уголовное дела по ст. 188 УК РК («кража»), проводится проверка причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Подозреваемый водворен в ИВС.

Департамент полиции г. Нур-Султана убедительно рекомендует субъектам предпринимательства быть бдительными, оснастить помещения системами защиты.







