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Шесть комплектов наград разыграют на Олимпиаде в Пекине

17 Февраля 2022 09:04
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Шесть комплектов наград разыграют на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 17 февраля будут разыграны шесть комплектов наград на зимних Олимпийских играх в Пекине. В четверг казахстанские конькобежки Надежда Морозова и Екатерина Айдова поборются за награды на дистанции 1000 м, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Женский хоккейный турнир в Пекине завершится финальным матчем-реваншем между сборными Канады и США. В шести из семи финалов с момента дебюта женского турнира в 1998 году, в финале вновь сойдутся американки и канадки.

Сегодня вечером фигуристкам предстоит откатать произвольную программу в рамках соревнований в женском одиночном катании. После короткой программы россиянки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова занимают первое, второе и четвертое места соответственно. На третьем – японка Каори Сакамото.

В Яньцине в горнолыжном спорте женщины поборются за медали в суперкомбинации (скоростной спуск, слалом).

В снежном парке Genting в Чжанцзякоу состоится финал по фристайлу у женщин в дисциплине «ски-кросс». Комплект наград также разыграют в лыжном двоеборье в командном турнире.

По итогам двенадцатого медального дня Олимпиады в неофициальном медальном зачете Игр-2022 лидирует сборная Норвегии (13 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей), второе место занимает сборная Германии (10-6-4), третье – команда США (8-7-4). Сборная Китая на домашней Олимпиаде вышла на четвертую позицию (7-4-2), обойдя сборные Австрии (6-7-4), Нидерландов (6-4-4), Швеции (6-4-4), Швейцарии (5-0-5), России (4-8-12) и Франции (4-7-2).


Медальные соревнования

Горнолыжный спорт. Женщины. Суперкомбинация. – 10:30, 14:00 (по пекинскому времени)

Фристайл. Женщины. Ски-кросс. (1/8, 1/4, 1/2, малый и большой финалы) – Соревнования стартуют в 14:00

Хоккей с шайбой. Финал. Женщины. – 12:10

Лыжное двоеборье. Командный турнир. – 15:00, 16:00, 19:00

Конькобежный спорт. 1000 м. Женщины. Финал. – 16:30

Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа. – 18:00

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#Спорт   #Олимпиада   #Китай   #Олимпиада-2022  
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Автор:

Руслан Сулейменов

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