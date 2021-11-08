Шесть киберпреступлений за день раскрыто в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Преступления в сфере информационных технологий выявляют столичные полицейские в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Hi-Tech», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г. Нур-Султана.

На территории столицы в целях раскрытия, пресечения и профилактики киберпреступлений проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-Tech». За один день проведения выявлено и раскрыто 6 киберпреступлений, из них основная часть это интернет-мошенничества. За совершение данного вида преступлений задержано 4 лица.

К примеру, двое из которых 32-летняя женщина и 18-летний парень, которые представившись хозяевами квартир, «сдавали» их по объявлению на долгий срок, при этом никакого отношения к квартирам не имели, а оплату принимали на электронный кошелек. После получения оплаты, они удаляли объявление и отключали средства связи.

Кроме того, сотрудниками полиции задержана 39-летняя жительница столицы, которая оформила онлайн-кредит по утерянному удостоверению в микрофинансовой организации на сумму 162 тысячи тенге. Подозреваемая дала признательные показания.

Общий ущерб задержанными лицами составил более 600 тысяч тенге. По всем фактам проводится досудебное расследование по ст.190 УК РК (мошенничество).

Департамент полиции г. Нур-Султана предупреждает о наиболее распространенных видах интернет-мошенничеств.

Среди них мошенничества, связанные с онлайн-сделками в социальных сетях и торговых площадках. Пользователи попадаются на уловки мошенников из-за низких цен на товары по сравнению с другими объявлениями, при этом продавец старается уйти от прямых контактов, торопит покупателя и психологически стараются убедить совершить покупку в «слепую» путем перечисления 100%-ой предоплатой.

Также мошенничества, связанные с использованием мнимой услуги «доставка olx.kz». Мошенники, связываясь с продавцами, исполняют роль покупателя и предлагают воспользоваться новой услугой «доставка olx.kz». Для этого они пересылают ссылку для заполнения реквизитов банковских карт и ИИН. На самом деле это ссылка фишинговая, а услуги доставки на сайте olx.kz не существует. Копируя реквизиты карт, совершают хищения с карт.

Мошенничества, связанные с хищением денег с банковских карт. При этом не все осведомлены о том, что реквизиты карт сообщать никому не рекомендуется. Для их получения мошенники подбирают разные подходы. К примеру, звонят на абонентские номера владельцев карт и представляются сотрудниками банка. При разговоре сообщают о мошеннических действиях по карте и войдя в доверие просят продиктовать СМС-пароли для отмены мошеннических транзакций. Но не все знают, что если мошеннику попали ваши реквизиты банковских карт и пароли, то хищение денег неизбежно.

Вместе с тем напоминаем, чтобы не попасться на уловки мошенников необходимо уточнять информацию, позвонив на официальные номера колл-центров банка. Ни в коем случае не сообщать реквизиты банковских карт посторонним лицам, в том числе сотрудникам банка. Необходимо знать, что сотрудники банка не звонят держателям карт и не собирают данные.

Если вы решили совершить онлайн-покупку, то не торопитесь оплатить предоплату, необходимо удостовериться в наличии товара и его качества, а также узнать отзывы интернет-магазина. Попросите продавца продемонстрировать товар по видеозвонку.