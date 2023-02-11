Шесть казахстанских боксеров вышли в финал турнира в Венгрии

ДЕБРЕЦЕН. КАЗИНФОРМ - Шесть боксеров из Казахстана выступят в финале международного турнира памяти Иштвана Бочкаи в Дебрецене (Венгрия), МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

За «золото» поборются Темиртас Жусупов (48 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Дулат Бекбауов (67 кг), Аятулла Такижанов (75 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).

Темиртас Жусупов встретится с кыргызстанцем Асылбеком Аманкулом уулу, Серик Темиржанов — с бельгийцем Василе Устуроем, Саматали Тольтаев проведет бой с австралийцем Фредом Дззива, Дулат Бекбауов сразится с украинцем Ярославом Михалушко, Аятулла Такижанов — с еще одним представителем Украины — Иваном Папакиным, а соперником Айбека Оралбая станет английский боксер Патрик Браун.

Фото с сайта Sports.kz