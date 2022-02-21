Шесть казахстанок сыграют в квалификации турнира ITF Forte 60 Women’s
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки узнали соперниц по матчам самого крупного турнира в Казахстане с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Организаторы соревнования ITF Forte 60 Women’s предоставили wild card нашим юным спортсменкам.
Айя Нупбай на старте сыграет с первом сеянной - Екатериной Макаровой из России. Асылжан Арыстанбековой предстоит сразиться с Берфу Чингиз (Турция). Сандугаш Кенжибаева постарается сломить сопротивление украинки Анны Познихиренко. Адель Исмагулова померится силами с Еленой Малыгиной из Эстонии. Софья Чурсина выступит против Валерии Страховой (Украина), а Мария Синицына - Полины Кудерметовой, которая является младшей сестрой 31-й ракетки мира Вероники Кудерметовой.
Матчи начнутся 21 февраля в 10:00 в Национальном теннисном центре в Нур-Султане.
- Два гонщика «Астаны» вошли в ТОП-10 общего зачета по итогам «Вуэльты Андалусии»
- Еще два казахстанских легкоатлета квалифицировались на ЧМ-2022
- Фестиваль «Бұрқасын – 2022» проходит в столице
- Александр Недовесов вышел в финал теннисного турнира в США
- Сборная Финляндии по хоккею стала олимпийским чемпионом на Олимпиаде в Пекине
- Три медали завоевали казахстанские дзюдоисты на турнире в Израиле
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана