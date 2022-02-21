+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Шесть казахстанок сыграют в квалификации турнира ITF Forte 60 Women’s

21 Февраля 2022 03:33
Поделиться:
Шесть казахстанок сыграют в квалификации турнира ITF Forte 60 Women’s

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанские теннисистки узнали соперниц по матчам самого крупного турнира в Казахстане с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Новости по теме
Два гонщика «Астаны» вошли в ТОП-10 общего зачета по итогам «Вуэльты Андалусии»
Еще два казахстанских легкоатлета квалифицировались на ЧМ-2022 Фестиваль «Бұрқасын – 2022» проходит в столице Александр Недовесов вышел в финал теннисного турнира в США

Организаторы соревнования ITF Forte 60 Women’s предоставили wild card нашим юным спортсменкам.

Айя Нупбай на старте сыграет с первом сеянной - Екатериной Макаровой из России. Асылжан Арыстанбековой предстоит сразиться с Берфу Чингиз (Турция). Сандугаш Кенжибаева постарается сломить сопротивление украинки Анны Познихиренко. Адель Исмагулова померится силами с Еленой Малыгиной из Эстонии. Софья Чурсина выступит против Валерии Страховой (Украина), а Мария Синицына - Полины Кудерметовой, которая является младшей сестрой 31-й ракетки мира Вероники Кудерметовой.

Матчи начнутся 21 февраля в 10:00 в Национальном теннисном центре в Нур-Султане.

Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Теннис  
Поделиться:
Новости по теме
Два гонщика «Астаны» вошли в ТОП-10 общего зачета по итогам «Вуэльты Андалусии»
Еще два казахстанских легкоатлета квалифицировались на ЧМ-2022
Фестиваль «Бұрқасын – 2022» проходит в столице
Александр Недовесов вышел в финал теннисного турнира в США
Популярное
1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
2 847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
3 Что такое «Новый Казахстан» - мнения экспертов
4 Секретами семейного счастья поделилась костанайская семья сотрудников МЧС
5 Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен
6 Зауре Ракишева: Хотите умную нацию – давайте образование девушкам
Читайте также
Сборная Финляндии по хоккею стала олимпийским чемпионом на Олимпиаде в Пекине
Три медали завоевали казахстанские дзюдоисты на турнире в Израиле
Кадровые назначения в Казахстане за неделю
847 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Что такое «Новый Казахстан» - мнения экспертов
Секретами семейного счастья поделилась костанайская семья сотрудников МЧС
Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен
Зауре Ракишева: Хотите умную нацию – давайте образование девушкам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив