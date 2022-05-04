Шесть казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству заболевших коронавирусом казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султан – 2,

в городе Алматы – 1,

в Мангистауской области – 3,

Всего в стране подтверждено 1 305 557 случаев.