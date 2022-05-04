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    10:00, 04 Май 2022 | GMT +6

    Шесть казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству заболевших коронавирусом казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.

    За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султан – 2,

    в городе Алматы – 1,

    в Мангистауской области – 3,

    Всего в стране подтверждено 1 305 557 случаев.


    Теги:
    Минздрав РК Коронавирус в РК Здравоохранение
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