10:00, 04 Май 2022 | GMT +6
Шесть казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минздрав обновил данные по количеству заболевших коронавирусом казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султан – 2,
в городе Алматы – 1,
в Мангистауской области – 3,
Всего в стране подтверждено 1 305 557 случаев.