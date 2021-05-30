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    09:39, 30 Май 2021 | GMT +6

    Шесть казахстанцев скончались от пневмонии с признаками КВИ

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Еще шесть человек в Казахстане умерли от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в РК.

    28.05.2021 г. зафиксировано 105 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 85 человек выздоровели.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 55225, летальных случаев - 908, выздоровевших - 51271.


    Теги:
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