Шесть казахстанцев скончались от пневмонии с признаками КВИ

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Еще шесть человек в Казахстане умерли от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса в РК.

28.05.2021 г. зафиксировано 105 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 85 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 55225, летальных случаев - 908, выздоровевших - 51271.