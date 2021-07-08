Шесть казахстанцев скончались от пневмонии с признаками COVID-19

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Еще шесть человек в Казахстане умерли от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

6.07.2021 г. в Казахстане зафиксировано 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 44 человека выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57490, летальных случаев - 1016, выздоровевших - 52725.



