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    09:33, 08 Июль 2021 | GMT +6

    Шесть казахстанцев скончались от пневмонии с признаками COVID-19

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Еще шесть человек в Казахстане умерли от пневмонии с признаками коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    6.07.2021 г. в Казахстане зафиксировано 26 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 44 человека выздоровели.

    Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 57490, летальных случаев - 1016, выздоровевших - 52725.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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