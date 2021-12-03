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Шесть казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки
3 Декабря 2021 08:27
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще шесть человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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1.12.2021 г. зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 28 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 82748, летальных случаев - 5161, выздоровевших - 74172.
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