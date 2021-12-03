Шесть казахстанцев скончались от ковидной пневмонии за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще шесть человек скончались от пневмонии с признаками коронавируса в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

1.12.2021 г. зафиксировано 14 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 28 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020г. зарегистрировано: заболевших – 82748, летальных случаев - 5161, выздоровевших - 74172.