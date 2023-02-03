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Шесть казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

3 Февраля 2023, 09:23
Шесть казахстанцев с КВИ находятся в тяжелом состоянии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 3 февраля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 556 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 410 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 146 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне – 1 435 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 1 пациент, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 100 человек.


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