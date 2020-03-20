Шесть карантинных постов работают в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области развернули работу шесть карантинных постов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, посты работают в Тайыншинском, Айыртауском, Акжарском, Уалихановском и Жамбылском районах. Сотрудники патрульной полиции и миграционной службы контролируют поток автотранспортных средств, водителей и пассажиров.

«В связи с необходимостью проведения комплекса мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции принимаются вынужденные меры, направленные на обеспечение безопасности и защиту здоровья наших граждан. Систематизируется база данных о гражданах, въезжающих в регион», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

Вместе с полицейскими на постах дежурят медицинские работники. Проводится анкетирование водителей и пассажиров. Цель опроса - знать контакты въезжающих граждан, планируемые адреса их проживания.

«Сотрудники полиции должны оказывать медицинским работникам полное содействие, действовать корректно и терпеливо разъяснять необходимость принимаемых мер. Благодарим всех наших граждан, с пониманием относящихся к данной работе. Эффективность совместной работы во многом зависит от самодисциплины населения» - подчеркнул М.Тулебаев.

На 20 марта заболеваний коронавирусной инфекцией в регионе не зарегистрировали.