Шесть карантинных постов работают в Северо-Казахстанской области
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области развернули работу шесть карантинных постов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, посты работают в Тайыншинском, Айыртауском, Акжарском, Уалихановском и Жамбылском районах. Сотрудники патрульной полиции и миграционной службы контролируют поток автотранспортных средств, водителей и пассажиров.
«В связи с необходимостью проведения комплекса мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции принимаются вынужденные меры, направленные на обеспечение безопасности и защиту здоровья наших граждан. Систематизируется база данных о гражданах, въезжающих в регион», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.
Вместе с полицейскими на постах дежурят медицинские работники. Проводится анкетирование водителей и пассажиров. Цель опроса - знать контакты въезжающих граждан, планируемые адреса их проживания.
«Сотрудники полиции должны оказывать медицинским работникам полное содействие, действовать корректно и терпеливо разъяснять необходимость принимаемых мер. Благодарим всех наших граждан, с пониманием относящихся к данной работе. Эффективность совместной работы во многом зависит от самодисциплины населения» - подчеркнул М.Тулебаев.
На 20 марта заболеваний коронавирусной инфекцией в регионе не зарегистрировали.
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