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    15:48, 14 Май 2021 | GMT +6

    Шесть интернет-преступлений раскрыто за день в Кызылординской области

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Шесть интернет-преступлений раскрыто за один день в Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    C 12 по 14 мая на территории Кызылординской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Hi-tech», направленное на повышение эффективности мер по борьбе с правонарушениями, совершаемыми с использованием информационных технологий.

    Так, за один день сотрудники полиции по горячим следам раскрыли шесть преступлений. К примеру, 6 мая около 15:35 часов неизвестный оформил кредит на чужое имя, купив в интернет-магазине два телефона общей стоимостью 554 тысячи тенге. В результате оперативно-розыскных работ стражи порядка задержали жительницу областного центра. Один телефон подозреваемая успела реализовать, а второй изъят полицейскими.

    По факту проводится досудебное расследование по п. 4 ч. 2 ст. 190 УК РК. Ведется расследование.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Кызылординская область Борьба с преступностью
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