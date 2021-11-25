Шесть грантовых проектов по укреплению института семьи реализуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о мерах по укреплению института семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях укрепления семейных ценностей и развития института семьи в 2021 году Министерством информации и общественного развития реализуется шесть грантовых проектов. Первый – институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи. Второй – оказание консультативных услуг по вопросам сохранения репродуктивного здоровья среди молодежи. Третий – разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров профилактики семейно-бытового насилия. Четвертый – разработка и реализация комплекса мер по поддержке семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Пятый – карта гендерных нужд и потребностей. Шестой – финансовая грамотность начинается в семье, это такой онлайн-проект», - сказал Аскар Умаров на международной конференции на тему «Институт семьи и семейная политика в Казахстане: проблемы, тенденции и перспективы».

По его словам, в целях укрепления института защиты семьи и создания им условий, а также продвижения гендерного равенства в 2016 году Указом Президента РК была принята Концепция семейно-гендерной политики РК до 2030 года.

«Главой государства в рамках Послания от 1 сентября 2021 года поручена актуализация данной Концепции МИОР РК. Для реализации данного поручения сформирована рабочая группа. В нее вошли депутаты Парламента, члены Национальной комиссии делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, эксперты, представители неправительственных и международных организаций и заинтересованные госорганы», – заключил спикер.