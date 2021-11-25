РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:56, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Шесть грантовых проектов по укреплению института семьи реализуют в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров рассказал о мерах по укреплению института семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях укрепления семейных ценностей и развития института семьи в 2021 году Министерством информации и общественного развития реализуется шесть грантовых проектов. Первый – институционализация мер по укреплению семейных ценностей среди молодежи. Второй – оказание консультативных услуг по вопросам сохранения репродуктивного здоровья среди молодежи. Третий – разработка и реализация мер по совершенствованию деятельности кризисных центров профилактики семейно-бытового насилия. Четвертый – разработка и реализация комплекса мер по поддержке семьи с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Пятый – карта гендерных нужд и потребностей. Шестой – финансовая грамотность начинается в семье, это такой онлайн-проект», - сказал Аскар Умаров на международной конференции на тему «Институт семьи и семейная политика в Казахстане: проблемы, тенденции и перспективы».

    По его словам, в целях укрепления института защиты семьи и создания им условий, а также продвижения гендерного равенства в 2016 году Указом Президента РК была принята Концепция семейно-гендерной политики РК до 2030 года.

    «Главой государства в рамках Послания от 1 сентября 2021 года поручена актуализация данной Концепции МИОР РК. Для реализации данного поручения сформирована рабочая группа. В нее вошли депутаты Парламента, члены Национальной комиссии делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, эксперты, представители неправительственных и международных организаций и заинтересованные госорганы», – заключил спикер.


    Теги:
    Общество Безопасность МИОР
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:56
    Вторая ракетка Казахстана сотворила сенсацию на турнире в Пекине
    Сегодня, 14:42
    Планово-предупредительные работы начались на АНПЗ
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!