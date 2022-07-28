28 Июля 2022 20:00

Шесть госслужащих наказали за нарушение Этического кодекса в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на 35% снизилось число дисциплинарных взысканий среди госслужащих, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель департамента по делам государственной службы Елена Степаненко сообщила, что на 45% меньше госслужащих в этом году привлекли к ответственности за нарушение норм Этического кодекса – всего 6 человек. За дискредитирующие проступки наказали 7 сотрудников госорганов.

«Департамент на постоянной основе проводит анализ деятельности дисциплинарных комиссий. В первом полугодии по итогам проверки отменили акт о наложении дисциплинарного взыскания на служащего. Досрочно сняты 76 взысканий. По линии контроля провели 6 проверок по вопросам соблюдения законодательства о госслужбе, в ходе которых выявили 152 нарушения», - проинформировала Е.Степаненко.