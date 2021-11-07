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Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году

7 Ноября 2021 17:17
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Шесть городов мира могут уйти под воду к 2030 году

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Не менее шести городов в разных странах мира могут частично или полностью оказаться под водой в течение десятилетия из-за изменений климата. Такие данные приводит интернет-издание The India Times, опираясь на оценки некоммерческой организации Climate Central, составившей свой прогноз в формате карты на основе информации Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК, IPCC). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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Как отмечает издание, Амстердам одним из первых рискует оказаться затопленным в связи с повышением уровня моря. Следующую строчку в списке занял город Басра, расположенный вдоль реки Шатт-эль-Араб в Ираке. Как поясняет The India Times, город окружает заболоченная местность. Новый Орлеан (штат Луизиана, США) также рискует уйти под воду, несмотря на наличие системы дамб. Венеция расположилась на четвертом месте. В этом городе Италии, как отмечается, уровень земли снижается на 2 мм ежегодно. Следом идет город Хошимин, расположенный на юге Вьетнама. Согласно прогнозам, восточные районы города могут оказаться затопленными ввиду близости реки Меконг. Замыкает список издания индийский город Калькутта.

По сведениям The India Times, основополагающим фактором, которыми руководствовались при составлении списка, являлась текущая траектория загрязнения окружающей среды.


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