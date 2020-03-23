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Шесть фактов незаконной торговли масками и антисептиками пресекли полицейские в Нур-Султане

23 Марта 2020 07:46
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Шесть фактов незаконной торговли масками и антисептиками пресекли полицейские в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские г. Нур-Султана продолжают рейдовые мероприятия по обеспечению общественного и правового порядка в период чрезвычайного положения. Несмотря на существующие ограничения, ряд предприимчивых граждан в нарушение санитарных и эпидемиологических норм, организовали незаконный пошив масок и изготовление антисептических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

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Пользуясь спросом на данные изделия, они предлагали жителям приобрести их по завышенным ценам.

Маски, к примеру, продавали по цене от 300 до 800 тенге за штуку, через популярный сайт объявлений. В квартире, где занимались подпольным пошивом масок для дальнейшей их перепродажи, обнаружены и изъяты две швейные машинки, ткани для изготовления масок и медицинские маски в количестве 800 штук. По факту занятия предпринимательской деятельностью без разрешения, начато досудебное расследование по пункту 1 статьи 214 УК РК, предусматривающей наказание от штрафа в размере 2000 МРП до 2 лет лишения свободы.

Еще несколько фактов незаконной торговли масками и антисептическими средствами пресечено на территории жилых комплексов и вблизи торговых домов и магазинов.

Так, на парковке торгового дома по ул. Аман установлена незаконная продажа антисептика. Покупателям предлагали приобрести 1 литр средства за 7500 тенге. У нарушителя изъято 24 бутылки на общую сумму 180 000 тенге. Подозреваемый задержан, в отношении него составлен административный протокол.

В отношении пяти правонарушителей составлены административные протоколы по статье 463 КоАП РК (Занятие предпринимательской или иной деятельностью без соответствующей регистрации).

Департамент полиции г. Нур-Султан сообщает, что в соответствии с требованиями подпункта 9 статьи 57 КоАП, совершение административного правонарушения в условиях стихийного бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах признается обстоятельством, отягчающим ответственность за административные правонарушения.

Рейдовые мероприятия и мониторинг сайтов объявлений и социальных сетей будут продолжены.


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Ключевые слова: Нур-Султан, Другие государственные органы, Коронавирус,
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