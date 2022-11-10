Шесть европейских компаний переводят свое производство из России в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сколько европейских компаний проявили интерес к Казахстану для релокации производств. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на брифинге после пленарного заседания Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается релокации, мы уже говорили, что более 300 крупных европейских компаний покинули рынок Российской Федерации. Мы провели с ними соответствующую разъяснительно-информационную работу», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сообщил, сколько компаний проявили интерес к Казахстану.

«Более 50 компаний проявили интерес в релокации своих производств и на сегодня шесть компаний уже приняли решение и релоцируют свое производство и офисы в Казахстан. Остальные компании сейчас находятся в процессе изучения и в процессе переговоров с местными исполнительными органами, с министерством, бизнесом, изучают эти возможности», - добавил Алихан Смаилов.