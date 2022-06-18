18 Июня 2022 22:13

Шесть экологических проектов реализуют в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ — Центром поддержки гражданских инициатив в Мангистауской области в текущем году будут реализованы 6 экологических проектов, главная цель которых состоит в улучшении экологического состояния западных регионов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа, где главным спонсором выступила одна из компаний, организована в рамках проекта «Экобатыс». Это новшество для Мангистауской области, где в экопроектах будут задействованы шесть экологических общественных объединений: Kazakh Geographic, «Экомангистау», фонд «Центр исследования и реабилитации каспийского тюленя». Над проектами также будут работать общественные фонды «Хазрет», «Ұрпақ некст» и «Асер».

Общая сумма выделенного гранта составляет 60 миллионов тенге.

Проект, стартовавший 15 апреля текущего года, продлится до 15 сентября.

Организаторы отмечают, что основная цель проекта заключается в улучшении экологического состояния западного региона страны. Ожидается, что при работе над экопроектами молодежь, в том числе школьного и студенческого возраста, научат более бережно относиться к природе, содержать ее в чистоте.

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