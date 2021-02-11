Шесть дзюдоисток представят Казахстан на турнире большого шлема в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Женская команда Казахстана по дзюдо примет участие в турнире «Большого шлема», который пройдет в Тель-Авиве (Израиль), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Турнир стартует 18 февраля и продлится до 20 февраля. Казахстан на соревнованиях представят шесть спортсменов: Галия Тынбаева (48 кг), Нурсулу Ералиева (52 кг), Севара Нишанбаева (57 кг), Иоланта Бердибекова (63 кг), Зере Бектасова (70 кг) и Камила Берликаш (+78 кг).



