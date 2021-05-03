Шесть домов сгорели в селе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ- В селе Желяково Северо-Казахстанской области загорелись несколько домов, передает корреспондент МИА Казинформ.

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в селе загорелся травостой. Огонь перекинулся на жилые и нежилые дома.

«Населённый пункт находится в 30 км от ближайшего пожарного подразделения. Первый расчет прибыл на место пожара через 28 минут после сообщения. К моменту прибытия огонь тушили силы и средства местных исполнительных органов. В результате пожара уничтожены три жилых дома на площади 224 квадратных метра, бесхозные строения на площади 225 квадратных метров, хозяйственные постройки на площади 501 квадратный метр. Общая площадь пожара 950 квадратных метров», - прокомментировали в пресс-службе.

Жертв и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

В пресс-службе акима области добавили, что погорельцы размещены у родственников.

«Сейчас в селе находятся представители акимата и маслихата Кызылжарского района. Дополнительная информация будет предоставлена позже», - отметили облакимате.

Всего в селе Желяково 51 дом, проживают около 130 человек.



