АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Шесть детей выпали из окон в Астане с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Столичные полицейские регулярно проводят профилактическую работу, обращая особое внимание взрослых на необходимость предпринимать меры для обеспечения безопасности детей. Однако на территории города продолжают регистрироваться случаи выпадения детей из окон.

С начала года в Астане зарегистрировано 6 таких фактов. К счастью, все дети остались живы, но получили травмы.

Так, в полицию поступил вызов о том, что с третьего этажа дома выпал ребенок. Установлено, что 2-летний ребенок, оставшись дома со старшими детьми, залез на окно и, облокотившись на москитную сетку, выпал. Он госпитализирован в больницу.

Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к родителям с напоминанием о необходимости соблюдения правил детской безопасности. Подавляющее большинство падений происходят из-за недостатка контроля взрослыми за поведением детей, рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать окна, отсутствие на окнах блокираторов или оконных ручек-замков, неправильной расстановки мебели, дающей возможность детям самостоятельно забираться на подоконники и наличие москитных сеток, создающих иллюзию закрытого окна.