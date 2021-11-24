Шесть дел по самовольному захвату земельных участков направлены в суд Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее шесть дел о незаконном занятии государственных земельных участков направлены в суд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В акимате состоялось очередное заседание земельной комиссии, на котором были рассмотрены заявления физических и юридических лиц. Всего было подано 140 заявлений, из которых 122 – это о предоставлении прав на земельные участки. Также в числе обратившихся те, кто хотел бы изменить целевое назначение земельных участков.

По результатам земельной комиссии положительное заключение получили 132 заявления. Здесь важно уточнить, что новые земельные участки никому не выдавались. Только дополнительные участки на основной, ранее полученный земельный участок. Что касается изменения целевого назначения, то вместо индивидуального жилищного строительства, заявители указывают на желание строить магазины, кафе, аптеки, бани и т.д.

На заседании отказано было по 8-ми заявлениям. Основная причина отказа – самовольный захват земли без правоустанавливающих документов.

В целом, по городу Семею вопрос с земельными участками стоит достаточно остро. В очереди состоят почти 24 тысячи человек. Из них в этом году только 48 человек получили участки в районе поселка Комсомольский. Повышенным спросом пользуются участки в центре города и на правом берегу Иртыша. Нередки случаи самовольного захвата земли, когда сначала стихийно возводится строение без правоустанавливающих документов, и только потом люди обращаются с заявлением на оформление.

Между тем, согласно законодательству, незаконное занятие или обмен государственных земельных участков, в прямой или косвенной форме нарушающие право государственной собственности на землю, а также несвоевременный возврат временно занимаемых государственных земель влечет штраф: для физических лиц в размере 75, для должностных лиц субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации — в размере 100, для субъектов среднего предпринимательства – в размере 150, для субъектов крупного бизнеса — в размере 700 МРП.

В этом году дела по самовольному захвату шести земельных участков были направлены в суд. Одно дело судом уже рассмотрено, вынесено решение о возврате участка в государственную собственность. Остальные дела еще на стадии рассмотрения.







