Шесть дайверов погибли в Малайзии, пытаясь спасти подростка

КУАЛА-ЛУМПУР. КАЗИНФОРМ - Шесть сотрудников малазийской службы спасения утонули, пытаясь спасти мальчика, упавшего в водоем, который образовался после затопления карьера, передает ВВС.

Дайверы были сотрудниками пожарного и спасательного департамента Малайзии.

Дайверы искали 17-летнего подростка, который пропал накануне, когда рыбачил на берегу этого водоема со своими друзьями.По заявлению местных властей, спасатели попали в водоворот, из-за внезапного сильного течения потеряли часть своего оборудования и не сумели выплыть.

По словам шефа местной полиции Абдула Азиза Али, дайверы, отправившиеся на поиски, соблюдали все меры безопасности. У спасателей было при себе все необходимое оборудование и экипировка для дайвинга, они были соединены в единую цепь, сказал Азиз.

«Образовался водоворот. Спасатели с берега видели, как шесть дайверов пытаются выбраться», - объяснил новостному порталу New Straits Times руководитель пожарного и спасательного департамента страны Мухамед Хамдан Вахид.

Дайверы находились в воде около получаса, пока коллеги пытались спасти их. Все шестеро не подавали признаков жизни, когда их достали из воды, и реанимировать их не удалось.

«Это очень грустный день для нас. Впервые погибло так много спасателей - сразу шестеро», - сказал Вахид.

По его словам, предварительное расследование обстоятельств происшедшего установило, что сильное течение в водоеме было вызвано обильными дождями и возникшим в результате наводнением.

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мухаммед выразил соболезнования семьям погибших.