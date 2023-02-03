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Шесть человек застряли на канатной дороге в Павлодарской области

3 Февраля 2023, 16:27
Шесть человек застряли на канатной дороге в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Шесть человек застряли на канатной дороге в Павлодарской области. Это случилось на горнолыжном курорте «Мырзашокы» в Баянаульском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 16:32 поступило сообщение от отдела по чрезвычайным ситуациям Баянаульского района, что вблизи села Каражар, на горнолыжном курорте «Мырзашокы» (ТОО»Гамма«) из-за поломки ролика на канате произошла остановка канатной дороги, в результате чего на линии в воздухе остались 6 человек», - сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуация Павлодарской области.

Сотрудники фирмы и спасатели ДЧС Павлодарской области с высоты ориентировочно 5 метров спасли 4 человек и с высоты ориентировочно 20 метров сняли еще двоих.

«Для ликвидации происшествия были задействованы 9 сотрудников и 3 единицы техники ДЧС Павлодарской области», - добавили в ДЧС.


Фото и видео ДЧС Павлодарской области.


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