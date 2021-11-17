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Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области

17 Ноября 2021 21:59
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Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Шесть человек задержаны за скотокрадство в Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В целях стабилизации оперативной обстановки по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с кражами скота, а также в целях проверки пастбищных участков на предмет незаконного хранения огнестрельного оружия с 15 по 24 ноября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Скотокрадство».

Для проверки автотранспорта и рынков по реализации мясной продукции созданы 10 групп, проверен 71 автотранспорт по перевозке скота и мясной продукции, 45 мест по реализации животноводческой и мясной продукции и 103 крестьянских хозяйства.
В результате установлено 7 фактов перевозки животных и мясопродуктов без документов. В отношении 7 лиц, согласно части 1 статьи 406 КоАП РК, наложен административный штраф по 6 фактам – 10 МРП, по 1 факту – 20 МРП.
Выявлено 39 фактов выпаса сельскохозяйственных животных без надзора владельцев или уполномоченных ими лиц, 39 лиц привлечены к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 408 КоАП РК, выдано предупреждение.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержана преступная группа (два человека) и четверо, причастных к кражам скота.
На отдаленных участках, зимовках и в коллективных крестьянских хозяйствах путем проведения проверок изъято незаконно хранящееся огнестрельное оружие, 7 боеприпасов. Кроме того, по результатам проверок в отношении 12 человек за нарушение приобретения, хранения, использования и транспортировки гражданского, служебного оружия, патронов к нему составлен протокол в соответствии с частью 1 статьи 484 КоАП РК и наложен административный штраф в размере 5 МРП на каждого.

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#Атырауская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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