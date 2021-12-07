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Шесть человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в РК
7 Декабря 2021 09:09
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.
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По данным МЗ РК, 5 декабря зафиксировано шесть случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 80 человек выздоровело.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 82982, летальных случаев - 5167, выздоровевших - 74689.
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