Шесть человек заболели пневмонией с признаками КВИ за сутки в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Coronavirus2020.kz.

По данным МЗ РК, 5 декабря зафиксировано шесть случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, четыре летальных исхода и 80 человек выздоровело.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 82982, летальных случаев - 5167, выздоровевших - 74689.