18 Мая 2022 10:12

Шесть человек заболели коронавирусом в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 305 660 случаев, из них:

в Нур-Султане – 3

в Алматы – 2

в СКО – 1