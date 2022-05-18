11:13
18 Мая 2022 10:12
Шесть человек заболели коронавирусом в РК за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 305 660 случаев, из них:
в Нур-Султане – 3
в Алматы – 2
в СКО – 1
Читайте также
Лента новостей
11:00
10:49
10:37
10:25
10:12
10:00
09:28
09:15
08:51
08:19
08:00
07:32
07:00
06:06
05:05
04:04
03:33
03:00
02:44