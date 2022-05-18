Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Шесть человек заболели коронавирусом в РК за сутки
18 Мая 2022 10:12

Шесть человек заболели коронавирусом в РК за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 305 660 случаев, из них:

в Нур-Султане – 3

в Алматы – 2

в СКО – 1


Читайте также
Десять человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане за сутки
Охват школьников летним отдыхом увеличится в Год детей в Казахстане
Мужчины чаще женщин болеют раком мочевого пузыря – онколог СКО
Девочка-богатырь весом более 6 кг родилась в Алматы
Конго-крымскую лихорадку подозревают у жительницы Шымкента
Региональные программы оснащения медтехникой утвердят в РК до конца июля
Казахстан закупит для ревакцинации 500 тыс. доз вакцины Pfizer
Свыше трехсот врачей не хватает в Костанайской области

Лента новостей

Архив