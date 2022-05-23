11:20
23 Мая 2022 10:19
Шесть человек заболели и пять выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 305 697 случая, из них:
в городе Нур-Султане – 3, в городе Алматы – 3.
Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане пять человек, из них:
в городе Нур-Султане - 2,
в городе Алматы - 3,
«Всего в стране выздоровели 1 млн 291 тыс. 954 человека от COVID-19», - говорится в публикации МВК на официальном Telegram-канале.
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