23 Мая 2022 10:19

Шесть человек заболели и пять выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 305 697 случая, из них:

в городе Нур-Султане – 3, в городе Алматы – 3.

Выздоровели от коронавирусной инфекции в Казахстане пять человек, из них:

в городе Нур-Султане - 2,

в городе Алматы - 3,

«Всего в стране выздоровели 1 млн 291 тыс. 954 человека от COVID-19», - говорится в публикации МВК на официальном Telegram-канале.

