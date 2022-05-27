27 Мая 2022 10:41

Шесть человек выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Двое из них в городе Нур-Султане, трое в городе Алматы и один в Восточно-Казахстанской области.

Всего в стране выздоровело 1 млн 291 тыс. 968 человек от COVID-19.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрировано

восемь новых случаев КВИ, а лечение продолжают получать 140 казахстанцев.

