11:10
27 Мая 2022 10:41
Шесть человек выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане шесть человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Двое из них в городе Нур-Султане, трое в городе Алматы и один в Восточно-Казахстанской области.
Всего в стране выздоровело 1 млн 291 тыс. 968 человек от COVID-19.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за сутки зарегистрировано
восемь новых случаев КВИ, а лечение продолжают получать 140 казахстанцев.
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